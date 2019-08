Waarom heet Klazienaveen eigenlijk Klazienaveen?

De ontstaansgeschiedenis van Klazienaveen begint bij de Dordsebrug. De brug is meerdere malen vervangen. Door de komst van vrachtwagens moest de brug worden verstevigd. De houten brug werd in 1930 vervangen door een ijzeren brug. In 1953 kwam er een betonnen brug. In 2009 ging het Van Echtenskanaal dicht en was de brug overbodig. De leuningen van de brug staan tegenwoordig nog als relikwie op de ovonde midden in het dorp."Het dorp Klazienaveen is ontstaan in 1889 met de bouw van de Dordsebrug en het winkelpand van Jan Meesters. Het had eerst nog niet de naam Klazienaveen. Het was toen Dordsebrug, Bargeroosterveen, Smulveensebrug. Pas in 1904 kreeg het de naam Klazienaveen definitief. Die kleine dorpen, gehuchten werden samengevoegd tot Klazienaveen", zegt Jans Jagt van Historisch Klazienaveen.De naam Klazienaveen is aan het dorp gegeven door de Groningse industrieel Willem Albert Scholten, die grote veengebieden in de buurt had aangekocht. Hij vernoemde één van die gebieden, vlak bij het huidige Klazienaveen-Noord, naar zijn vrouw Klaassien Sluis, waar hij in 1847 mee is getrouwd. “Later heeft het hele dorp die naam gekregen “, zegt Jans.In 1998 is de aanleg van landgoed Scholtenzathe begonnen. Het landgoed is vernoemd naar Scholten. Nakomelingen zijn nog steeds eigenaar van het gebied.De zomerrubriek van Zoek het uit! is tot en met 16 augustus elke dag op Radio Drenthe te horen om 07:10 uur en is om 17.00 uur te zien op televisie in Drenthe Nu. Ook verschijnt het verhaal elke ochtend op onze website en app, zodat je het nog eens rustig kunt nalezen.Jij mag ons aan het werk zetten! Heb jij ook een vraag over je woonplaats, regio of iets anders dat te maken heeft met Drenthe? Stuur je vraag in en wij gaan ermee aan de slag.