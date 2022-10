Vrouw uit Meppel vijf jaar na kluisroof vrijgesproken

Vijf jaar na de roof van 71.000 euro uit een kluis is een 29-jarige vrouw uit Meppel vrijgesproken. Ze werd alsnog vervolgd na het horen van getuigen maar het bewijs was 'slechts van horen zeggen'.

Dat oordeelde de rechtbank in Zwolle vandaag. Het Openbaar Ministerie zag aanvankelijk in die getuigenverklaringen te weinig bewijs om de vrouw te vervolgen. Het slachtoffer van de kluisroof wist het OM echter via het gerechtshof te dwingen haar toch te vervolgen. Op de zitting twee weken terug zag de officier van justitie op basis van diezelfde verklaringen wel voldoende bewijs.