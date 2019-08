Verdachte Meppeler blijft toch vastzitten voor moord op Halil Erol

De rechtbank Overijssel besloot eerder dat de verdachte vrij mocht komen, maar daar ging het OM tegen in beroep, meldt RTV Oost De verdachte ex-tbs'er werd vorige maand aangehouden nadat er forensisch onderzoek was gedaan in een woning in Meppel. De verdachte woonde in dit huis toen Erol verdween in 2010. Hij werd toen ook al aangehouden in het onderzoek naar de dood van Erol. Maar later weer vrijgelaten.Erol zou op de dag van zijn vermissing samen met zijn ex-vrouw, kinderen en toenmalige bewoners in het huis aan de Jan Sluytersstraat geweest zijn. Een dag later werd de auto van Erol brandend gevonden in het Groningse Haren.Een aantal van zijn ledematen werd een week later ontdekt in de Steenwijker Aa in Eesveen, net buiten Steenwijk. Drie jaar later vonden twee wandelaars in het natuurgebied De Kiersche Wijde in Wanneperveen de romp van Erol. Zijn hoofd en handen zijn nooit gevonden.