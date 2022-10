Binnen acht jaar 13.000 woningen in Drenthe om woningtekort te compenseren

Drenthe heeft het Rijk, in samenspraak met gemeenten en woningcorporaties, aangeboden om de komende acht jaar dertienduizend woningen in de provincie te bouwen. Het aanbod is een gevolg van het woningtekort in ons land en de afspraken die het Rijk met de provincies heeft gemaakt om dit probleem op te lossen. Als het aan het kabinet ligt, worden er in ons hele land voor 900.000 woningen bijgebouwd voor 2030.

Gedeputeerde Hans Kuipers van de provincie Drenthe en minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijk Ordening (VRO) hebben het Drentse aanbod inmiddels goedgekeurd en ondertekend. In juni van dit jaar deed de provincie al een voorstel aan het Rijk, waarna is bekeken of de plannen haalbaar waren en wat mogelijke knelpunten zijn. Daaruit kwam het bod van dertienduizend woningen naar voren, waarbij het Rijk zal ondersteunen in de realisatie ervan.

Op termijn 45.000 woningen in Drenthe

Kuipers laat weten dat ook 18.800 woningen voor 2030 haalbaar zijn, mits het Rijk extra ondersteuning verleent. "Het gaat dan bijvoorbeeld om bijdragen aan onrendabele toppen en om andere randvoorwaarden, zoals een goede ontsluiting via de weg en het spoor."

Drenthe deed met Groningen, Friesland, Overijssel en Flevoland via het Deltaplan van het Noorden ook al een aanbod om gezamenlijk 220.000 woningen te realiseren, maar dan willen de provincies wel dat de Lelylijn wordt aangelegd. Ook moet, als het aan de provincie Drenthe ligt, de capaciteit op het spoor tussen Zwolle en Meppel worden vergroot. En ook de Nedersaksenlijn, die Noordoost-Nederland moet verbinden, staat nog steeds op de verlanglijst van de provincie.

Indien het Rijk besluit tot extra investeringen kunnen op termijn ook 45.000 woningen in Drenthe gebouwd worden.

Drie regio's

Minister De Jonge vraagt de provincie om met gemeenten en woningcorporaties regionale prestatieafspraken te maken. Daarbij is de inzet om per regio zestig procent van de woningen koopwoningen te maken, waarvan dertig procent moet bestaan uit huurwoningen. In Drenthe gaat het om drie regio's waarin de woningen moeten verrijzen.