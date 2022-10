Meppel viert Regenboogweek met dichtwedstrijd: 'Je mag zelf kiezen'

Patricia Bezemer, de leerkracht van groep 8, is blij dat haar leerlingen zo hun best doen. "Meppel is al jaren een regenbooggemeente. Ik vind het belangrijk dat we daar als basisschool ook bij stilstaan, en dat we de kinderen leren dat iedereen gelijk is aan elkaar, en dat iedereen welkom is. We zijn deze week begonnen met het het hijsen van de regenboogvlag op onze school en hebben nog meer activiteiten, zoals deze gedichtenwedstrijd."