Dick Lukkien langstzittende trainer in betaalde voetbal

Hoewel Lukkien met die statistiek een record in handen heeft, is hij niet de langstzittende trainer in de eredivisie. Die eer gaat naar ADO Den Haag-trainer Alfons Groenendijk, die in de winterstop van het seizoen 2016-2017 werd aangesteld als opvolger van de ontslagen Zeljko Petrovic.Lukkien startte in zijn eerste seizoen met FC Emmen in de eerste divisie en promoveerde aan het eind van zijn tweede seizoen naar het hoogste niveau.Vorig seizoen was VVV Venlo-trainer Maurice Steijn (vijf jaar) de langstzittende trainer van de eredivisie, op de voet gevolgd door AZ-trainer John van den Brom (vier jaar en negen maanden). Zij vertrokken na afgelopen seizoen hun club en vervolgden hun trainerscarrière bij respectievelijk Al-Wahda FC (Verenigde Arabische Emiraten) en FC Utrecht. Daardoor begint Van den Borm weer op nul.Lukkien zit zaterdag voor de 124e keer in de dug-out als FC Emmen het thuis opneemt tegen FC Groningen. Als de Winschoter het all-time record van langstzittende trainer in het Nederlandse betaalde voetbal bij dezelfde club te pakken wil veroveren, moet hij nog even geduld hebben. Dat staat op naam van Foppe de Haan, die tussen 1992 en 2004 sc Heerenveen coachte. In dat laatste jaar bereikte hij de mijlpaal van vijfhonderd duels.