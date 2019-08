'FC Emmen gaat zich handhaven, Kolar wordt Goalar'

De eerste aflevering van FC Emmen Rood Wit TV in het nieuwe seizoen

Alle stemmen zijn geteld en we kunnen opgelucht ademhalen. Een overgrote meerderheid van 93,6 procent denkt dat FC Emmen volgend jaar ook weer eredivisie speelt. Bijna 87 procent denkt dat ze dat rechtstreeks voor elkaar boksen. Een klein gedeelte van jullie is wat pessimistischer (of realistischer?) en denkt dat het een vreselijk seizoen wordt met degradatie tot gevolg. De meerderheid daarvan verwacht zelfs directe degradatie via de zeventiende of achttiende plaats.De meeste van onze voorspellers denken dat FC Emmen ook dit jaar op de veertiende stek eindigt. Ook de plaatsen twaalf, dertien en vijftien krijgen veel stemmen. Het linkerrijtje is volgens jullie dus nog ver weg. Al denkt niet iedereen er zo over. Ruim 5 procent van de stemmers denkt dat het linkerrijtje haalbaar is en 3,5 procent denkt zelfs al aan play-offs voor Europees voetbal. Één lolbroek denkt dat Ajax en PSV genoegen moeten nemen met een tweede en derde plek omdat FC Emmen dit jaar met de schaal op het Raadhuisplein staat.Veruit de meeste stemmers hebben dit jaar hoge verwachtingen van de nieuwe spits Marko Kolar. Hij kreeg met 49,7 procent veruit de meeste stemmen om dit jaar als topscorer van FC Emmen af te sluiten. Gemiddeld verwachten jullie veertien goals van de Kroaat. Sommige stemmers doopten hem in hun voorspelling zelfs al tot Golar of Goalar.Ook Michael de Leeuw is populair als potentiële topscorer. Hij kreeg 23,1 procent van de stemmen. Van De Leeuw worden gemiddeld 12 goals verwacht.De verwachtingen rond Marko Kolar lijken sowieso hooggespannen. Ook in onze vraag over wie dé verrassing van het seizoen wordt, komt zijn naam vaak (bijna 25 procent) naar voren. Hij wordt gevolgd door Nikolai Laursen en Michael de Leeuw.Vlak nadat de stembussen gesloten waren, werd bekend dat Dennis Telgenkamp het seizoen begint als eerste keeper . Hij heeft daarmee de concurrentiestrijd gewonnen van Matthias Hamrol, Stefan van der Lei en jeugdspeler Robin Jalving.Ruim 38 procent van de stemmers had dat goed voorspeld. Bijna 56 procent had verwacht dat Matthias Hamrol de eerste doelman van FC Emmen zou worden. Een paar stemmers dachten dat FC Emmen met Robin Jalving opnieuw voor een jonge keeper zou kiezen.Daarmee weten we van de eerste voorspelling al of 'ie wel of niet uitkomt. Voor de rest moeten we nog even 34 wedstrijden wachten. Te beginnen met FC Emmen-FC Groningen komende zaterdag.De thuiswedstrijd van FC Emmen tegen FC Groningen is natuurlijk weer live te volgen op Radio Drenthe. Daarnaast houden we op de website een liveblog bij zodat je geen seconde hoef te missen van de seizoensopener voor de Emmenaren.