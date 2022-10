Gemeenteraad kraakt kritische noot over Hallenhoes in Exloo: 'Transparantie nodig'

"We kunnen daar niet in meegaan. Dat dat er niet toedoet", zegt Annemiek de Groot van Leefbaar Borger-Odoorn. "Zeker in de zeer onzekere economische tijden waar we nu in zitten. Het risico is gewoon heel erg groot. Het is toch een prestigeproject dat daar gebouwd wordt. We horen ook dat er niet geheel overal draagvlak voor is. Een bank geeft ook geen geld aan een onzichtbare ondernemer. Ik denk dat we daar toch scherp op moeten zijn als gemeenteraad." De Groot kon rekenen op brede steun.