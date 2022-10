Officier van justitie over drugszaak: 'Ik wilde geen indruk wekken dat er een deal was gesloten'

Officier van justitie Henk Mous is tijdens het vooronderzoek in de drugszaak Maggiora in Meppel niet buiten zijn boekje gegaan. Dat zei de aanklager vandaag tegen het hof in Leeuwarden waar hij onder ede werd gehoord.

De advocaten van verschillende verdachten die in een drugszaak in hoger beroep zijn gegaan, verdenken Mous ervan dat hij een deal heeft gesloten met hun medeveroordeelde Ivo J., die niet in hoger beroep ging.

Strafkorting van drie jaar

De advocaten zijn ervan overtuigd dat de aanklager J. tijdens het proces bij de rechtbank in Assen een lagere strafeis heeft voorgehouden, in ruil voor informatie die hij zou hebben over andere (drugs)onderzoeken. De advocaten beschikken over mail- en app-verkeer waaruit dit zou blijken. De rechtbank in Assen veroordeelde J. in 2017 tot drie jaar cel. Zijn meewerkende houding tijdens het strafproces had hem een strafkorting van drie jaar opgeleverd.

J. was in de periode van 2013 tot en met september 2015 de rechterhand van de hoofdverdachte Saied H., die acht jaar cel kreeg opgelegd. De groep werd in 2015 in Meppel opgepakt na meerdere anonieme meldingen bij de politie. De bende handelde in drugs en bezat een hoeveelheid wapens. Toen er daadwerkelijk schoten vielen besloot de politie om in te grijpen.

De advocaten hadden aanwijzingen dat Mous direct na de aanhouding bij J. in de cel verscheen. "Dat klopt", gaf de aanklager vandaag voor het hof voor het eerst toe. Niet om een deal te sluiten, maar om J. te informeren over de mogelijkheden die er voor hem waren. Hij zou de boekhouder van de bende zijn en wist daarmee alle ins en outs van de drugsbende. De gegevens stonden op J.'s laptop en de bendeleden waren afgeluisterd.

Team getuigenbescherming

Op de tapgesprekken was te horen hoe goed J. op de hoogte was. Hij zou ook wat kunnen vertellen over andere bendes, los van het onderzoek naar de Meppeler drugsbende. Buiten de afwezigheid van J.'s advocaat zou Mous hem hebben gewezen op het team getuigenbescherming. Dat is een traject waar de verdachte inrolt wanneer het Openbaar Ministerie (OM) overweegt een overeenkomst te sluiten met de verdachte. "Geheel volgens de wet", zei Mous.

J. wilde vrijwel meteen al informatie geven, maar Mous kapte dat af. Hij was niet bevoegd om die informatie aan te nemen, maar wel de officier getuigenbescherming. De raadsheer (rechter van het hof) vroeg Mous waarom dat gesprek niet was vastgelegd op schrift. "In overleg is besloten dat dat niet nodig was. Maar ik heb het opgenomen", zei Mous tot ieders verrassing. Hij had het opgenomen voor het geval dat er ooit daarnaar werd gevraagd.

Opnieuw gehoord