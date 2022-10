Burgemeester Van Oosterhout wil bemiddelen voor uitgesloten Jehovah’s

Van Oosterhout deed de toezegging nadat Henri Dahlem de raad had toegesproken. Dahlem is het gezicht van een groep ex-Jehovah's die worstelt met het 'discriminerende' uitsluitingsbeleid van de religieuze organisatie.

Vanuit de raad werd de bal neergelegd bij Van Oosterhout, die al eerder een gesprek heeft gehad met Dahlem en zijn lotgenoten. "Ik ben bereid een bemiddelingspoging te doen, los van het feit wat er voorgevallen is of een oordeel te vellen over de situatie. Of het hoofdkantoor daar gehoor aan gaat geven, is aan hen. Maar ik hoop het wel."