'Salamitactiek' moet de flessenhals op het spoor rond Meppel oplossen

Het eerste pakje van de salami is dus het oplossen van de problemen rond het spoor in Meppel. Als dit niet gebeurt, hebben andere investeringen in het bestaande spoor ook geen zin, omdat het treinverkeer bij Meppel dan vast blijft lopen.

Uiteindelijk is het doel om treinreizen van en naar het noorden in 2030 een half uur sneller te maken.

'Al het treinverkeer bij elkaar'

Burgemeester Richard Korteland van Meppel: "Er zijn twee sporen tussen Meppel en Zwolle, en bij Meppel komt al het noordelijke treinverkeer bij elkaar. In het stuk tussen Meppel en Zwolle zitten ook veel gelijkvloerse overwegen. Als daar een ongeluk gebeurt, of er is een storing op dat deel van de spoorlijn, zit gelijk het hele noorden op slot. Het is de enige weg naar boven. Maak van die overwegen bijvoorbeeld tunnels."

Bij Meppel moet een vierde perron worden bijgebouwd zodat er uitwijkmogelijkheden zijn, vindt de burgemeester. "Dan kunnen er straks vier intercity's per uur naar Assen en Groningen rijden in plaats van de huidige twee." Dan zou een aantal ook weer in Hoogeveen kunnen stoppen, is meteen de gedachte bij de Hoogeveense politici. Maar ook dat is nog niet zo ver.