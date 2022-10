Raadssteun voor renovatie gemeentehuis Exloo: 'Kroonluchter schreeuwt om ledlampen'

"Nu we toch bezig zijn met het gemeentehuis, is het ook logisch om na te denken over de raadzaal", zegt burgemeester Jan Seton. "Een werkgroep vanuit de raad is daarmee bezig geweest. Hij moet ook multifunctioneler worden en op meerdere momenten op meerdere manieren te gebruiken zijn. Ook willen we meer coronaproof zijn, of voor welke ziekte dan ook. Daar hebben we wel beperkingen in gemerkt."