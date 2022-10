Tijdelijke opvang asielzoekers in Hoogeveen maakt tongen los: 'Zijn dat veiligelanders?'

Spervuur aan vragen

De gemeente zegt omwonenden te hebben ingelicht via een brief, maar volgens een deel van de bewoners dat vanavond aanwezig was is dat niet zo. "Ik woon hier om de hoek, waarom heb ik niks te horen gekregen", vraagt een omwonende zich af. Een buurvrouw valt haar bij. "Jullie zijn Krakeel vergeten, dat ligt hier zoveel honderd meter vandaan. Dan komen ze natuurlijk ook naar onze wijk toe."

Loohuis moest zich verweren tegen een spervuur aan vragen. De burgemeester zegt dat er goed is gekeken wie er als eerste is geïnformeerd. "Je moet kijken wie een directe aanwonende is of bijvoorbeeld met een bedrijf in de buurt zit. Daar hebben we ons op gefocust. Het moet voor ons ook eerst duidelijk zijn dat we de plek kunnen gebruiken. Daarna communiceren we met de raad, omwonenden en dan pas de pers."

De gemeente wil namelijk niet dat de mensen het eerst via de media moeten lezen. Maar volgens een groot deel van de omwonenden kwam de informatie alsnog te laat.

'Door de strot geduwd'

De belanghebbenden waren vooral benieuwd welke asielzoekers naar de locatie komen "Zijn dat veiligelanders? Komen er geen probleemmakers deze kant op?" De gemeente zegt dat die groep niet naar Hoogeveen komt. Het wordt een mengelmoes van gezinnen, vrouwen en mannen. Daar zijn duidelijke afspreken over gemaakt, stelde de burgemeester.

"Kunnen mijn kinderen hier nog wel veilig langs fietsen", riep een ander. "Het wordt ons door de strot geduwd:, vulde een buurman aan. De avond maakte flink wat emoties los bij de mensen. Loohuis begreep de zorgen van de buurt. Het is volgens hem de bedoeling dat er 24/7 beveiliging in en rondom het pand loopt. "Dat zullen twee à drie mensen per dag zijn. Ook zijn er locatiemanagers. Als er problemen zijn, kunnen mensen daar melding maken, dat nemen we heel serieus."

De vluchtelingen zijn vrij in hun doen en laten. Wel is er afgesproken dat er niemand meer in komt na 23.00 uur.

Garanties

Het lijkt er tot dusver niet op dat de buurt genoegen neemt met de uitleg van de gemeente. Ze willen vooral duidelijkheid over wat hen te wachten staat. "Dat moet op papier komen. We willen weten welke garanties we krijgen", was het geluid vanuit de zaal. Loohuis begreep de vragen en liet weten dat de komende weken meer duidelijk wordt.