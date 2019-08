Plattelandsbrandweer onder druk: 'Deze pilot kan de oplossing zijn voor het tekort'

Drenthe kent alleen in Emmen een professionele brandweer en in Assen is de brandweerkazerne overdag professioneel bezet. De rest van de provincie is afhankelijk van vrijwilligers."We hebben in Drenthe zo'n 750 brandweervrijwilligers", zegt Gert-Jan Stuivenberg van de Veiligheidsregio Drenthe. "In principe is dat voldoende, maar steeds minder brandweerlieden zijn dagelijks beschikbaar, bijvoorbeeld omdat ze in een andere plaats werkzaam zijn. Daarnaast is het moeilijk om nieuwe mensen te werven.""Kijk, als er ergens brand uitbreekt, dan hebben we altijd genoeg brandweermensen. Maar het zou kunnen dat we de eerste minuten niet met standaard zes mensen uitrukken, maar slechts met vier. Gelukkig zijn er genoeg brandweerlieden van omringende posten die willen bijspringen. Zo'n grote natuurbrand bij Wateren vorig jaar, die konden we gewoon aan."Toch staan verschillende brandweerposten in Drenthe onder druk. Zij hebben moeite om genoeg vrijwilligers in de dorpen te vinden. Daarom begon er in 2017 al een proef met minder brandweermensen op een brandweerauto.Nu volgt er een proef in Gasselternijveen om meer brandweerlieden in het dorp te werven. Zij hoeven niet aan alle voorwaarden van een brandweerman of -vrouw te voldoen. Zo mogen zij er bijvoorbeeld voor kiezen om niet te worden opgeroepen wanneer iemand klem zit na een verkeersongeval.Stuivenberg: "Door inwoners te vragen wat zij voor het dorp willen doen als vrijwillige brandweerman, draaien we eigenlijk de zaken om. Tot nu leidden we onze mensen altijd op tot complete brandweerlieden. Nu kiest een vrijwilliger ervoor wat hij of zij wil doen en daar kan de opleiding op aangepast worden."Het is volgens Stuivenberg niet mogelijk om het tekort aan vrijwillige brandweerlieden in het hele land op deze manier op te lossen. "Maar het helpt zeker om de brandweer op het platteland op deze manier te laten bestaan."