Trekker en auto botsten bij Ter Apel, gewonde naar ziekenhuis

Bij een botsing tussen een trekker en een personenauto is vanochtend een persoon gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde tussen de Drents-Groningse provinciegrens en Ter Apel.

De politie meldt dat het slachtoffer 'ernstig gewond' is geraakt en naar het ziekenhuis is gebracht. Het gaat om een 18-jarige man uit Ter Apel. De bestuurder van de trekker was een 19-jarige man uit de gemeente Emmen.