Voetbalwatchers over FC Emmen: 'Handhaven moet lukken'

Mark van Rijswijk, voormalig inwoner van Assen en voetbalcommentator bij, vindt het gezien de vele spelerswisselingen bij de Emmenaren lastig in te schatten wat FC Emmen dit jaar gaat laten zien. "Van alle vertrokken spelers denk ik dat Caner Cavlan het meest gemist wordt. Van hem was ik vorig seizoen het meest onder de indruk", zegt Van Rijswijk.Als hij er even over nadenkt, schaalt hij Emmen toch hoger in dan vorig seizoen. "Ik verwacht stiekem wel wat van ze, eigenlijk. Anco Jansen was vorig seizoen belangrijk en die is er nog steeds. Ook denk ik dat Michael de Leeuw bepalender gaat worden. Maar het allerbelangrijkste is dat Dick Lukkien is gebleven. Ik vertrouw het hem wel toe dat hij - met voor mij volstrekt onbekende spelers - ook dit seizoen een goed geheel weet te smeden."'Nog erger dan een campingelftal', zo omschreef voetbalcriticus Hugo Borst FC Emmen vorig seizoen nog. Later kwam hij op die woorden terug . Met het oog op komend seizoen vindt hij niet dat hij een goed oordeel kan geven. "Daarvoor wil ik Emmen eerst zien spelen", licht hij toe.Presentator Neal Petersen vandurft wel een voorspelling te wagen. Hij denkt dat het seizoen van FC Emmen heel anders wordt dan die van vorig jaar. "Vorig jaar mocht alles, nu is er wel een bepaald verwachtingspatroon door de goede prestaties van vorig seizoen", legt hij uit. "Ploegen zullen zich ook anders instellen op FC Emmen."Hoewel er bij FC Emmen veel spelers zijn vertrokken, bleven sterkhouders als Anco Jansen, Nick Bakker, Glenn Bijl en Michael Chacon voor de club behouden. "Vorig jaar namen zij de ploeg bij de hand, maar hoe gaat dat in hun tweede seizoen", vraagt Petersen zich af.Verslaggever Lentin Goodijk van Voetbal International verwacht geen bliksemstart van de Drenten. "Er zijn meer verwachtingen en dat heeft veel clubs de laatste jaren opgebroken, kijk maar naar NAC Breda, NEC en Roda JC. Daarnaast zijn er nu veel meer buitenlandse spelers die nog moeten wennen, ik denk dat het pas na een maand of twee echt gaat lopen."De FC Emmen-volger van VI is vooral benieuwd naar een nieuweling. "Shani Tarashaj lijkt op papier een veel te goede speler voor Emmen, met vijf interlands voor Zwitserland en Bundesliga-ervaring. Ik heb hem nog niet zien spelen, maar ben heel benieuwd of hij die hoge verwachtingen waar kan maken."