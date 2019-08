Dit weekend in de Drentse natuur: 3 en 4 augustus

Wil je weten wat er nog meer te doen is? Kijk dan in de ROEG!-agenda Met het warme weer was fietsen niet altijd een pretje, maar de temperatuur is voor komend weekend perfect. Waarom ga je niet eens op zoek naar schuwe reeën? In de buurt van Drouwen kun je de bossen afspeuren naar de kleine hertensoort. Meer informatie vind je hier Ben jij ook zo gek op geschiedenis? In Havelterberg kun je mee met een wandeling door de oertijd van onze provincie. Bij de schaapskooi begin je aan een wandeling langs grafheuvels en hunebedden. Interesse? Lees er hier meer over.Het veen en Drenthe zijn onlosmakelijk verboden. Met een huifkar is misschien wel de beste manier om dit belangrijke deel van Drenthe te ontdekken. Onderweg vanuit Zwartemeer leer je van de boswachter van alles over het rijke planten- en dierenleven in het zuidoost-Drentse hoogveen. Meer informatie. Niet echt in de natuur, maar wel met heel erg veel producten uit de natuur. In Zuidlaren kun je zaterdag langs bij de Markt van Melk en Honing. Struin de markt af op zoek naar bij-vriendelijke tuinplanten, bijzondere maar smaakvolle paardenmelk en natuurlijk heel erg veel honing. Kijk hier voor alles wat je weten wil.Op zoek naar wandel- of fietsroutes of andere uitstapjes in de Drentse natuur? Je vindt ze op de Facebookpagina Op pad in de Drentse natuur