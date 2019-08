Ervaren Portugees Rolo naar Hurry-Up

Rolo komt over van ABC Braga uit zijn thuisland. De ervaren linkspoot draait al jaren mee in de Portugese eredivisie en was tevens actief in Europees verband.Na Petar Puljic is Rolo de tweede nieuwe opbouwspeler die Hurry-Up komt versterken. De 30-jarige linkspoot moet op rechts de concurrentiestrijd aangaan met captain en boegbeeld Ronald Suelmann.Met Tiago Azenha telt de selectie van Joop Fiege reeds één Portugees. Rolo is de derde speler uit Portugal die neerstrijkt in Zwartemeer. In het seizoen 2013-2014 speelde Joao Jacob Ramos in het oranje van Hurry-Up. De goaltjesdief stapte een jaar later over naar LIONS.Rolo brengt het aantal nieuwelingen bij Hurry-Up op vijf. Naast Puljic hebben ook Sven Hemmes, Jakub Kastner en Boris Tot zich aangesloten bij de BENE-Leagueploeg. Ook Tim Remer, die het afgelopen seizoen volmaakte als trainer/coach, mikt na een knieblessure op een terugkeer binnen de lijnen.Op zaterdagmiddag oefent Hurry-Up in een trial tegen TV Cloppenburg en E&O. De buur wordt om 18:30 in Zwartemeer getroffen. Op 31 augustus opent Hurry-Up de competitie in eigen huis tegen Sporting NeLo.