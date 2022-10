Cel voor witwassen motoren en poging zware mishandeling agent tijdens achtervolging

Een 21-jarige man uit Assen is voor het witwassen van motoren en poging tot zware mishandeling van een agent tijdens een wilde achtervolging in Emmen veroordeeld tot tien maanden cel.

De Assenaar zat met vier anderen eind maart 2020 in een busje, waarin twee gestolen motoren werden vervoerd. Een agent zag het busje op het bedrijventerrein in Bargermeer staan, met de mannen eromheen. Hij vertrouwde het niet en ging erop af. Ze wachtten op een taxi, zeiden de mannen tegen de agent. Even later zag de politieman het busje wegrijden, met daarin het vijftal.