Duizenden Drentse scholieren maken kennis met techniek in Assen

Die realisatie is precies wat het evenement Techniek Tastbaar teweeg wil brengen. "Want techniek zit in de kleinste dingen", zegt medeorganisator Gert Feunekes van Sterk Techniek Onderwijs (STO). "Vooral voor vmbo-leerlingen is dit een uitstekend moment om te kijken of techniek iets voor hen is. En voor de bedrijven uit de omgeving is dit ook een mooie kans, want zij zitten vrijwel allemaal om personeel verlegen."