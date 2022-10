Wel basketbaltalent, geen geld voor contributie: Assen decor voor film over armoede

De film waaraan gewerkt wordt heet Malika kan vliegen. Het gaat over een meisje dat haar droom om profbasketballer te worden in duigen ziet vallen. Want haar ouders hebben het niet breed en een uitschrijving van de sportclub is een van de bezuinigingsposten.

"Waar de film vooral over gaat is de ongelijkheid in kansen, want Malika leeft in armoede, net als veel andere kinderen in Nederland", legt de filmmaker uit. "Malika is goed in basketbal en wil een kans krijgen om door te breken. Haar vader ziet haar talent, haar coach ziet het, maar voor haar is de grootste blokkade juist het meedoen. En daarmee wordt bedoeld het niet kunnen aanschaffen van dure kleding, maar ook de contributie niet kunnen betalen. Daar moet Malika zich overheen zetten."