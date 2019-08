Raad van State: Ontwikkelaar mag verder met plan schuurwoningen Paterswolde

Omwonenden hadden de Raad van State in een spoedprocedure gevraagd om de voorbereidende werkzaamheden te staken. Zo wordt al een watergang gedempt en worden elektriciteit en wegen aangelegd. De projectontwikkelaar mag hier echter gewoon mee doorgaan, zo besloot de Raad van State.Volgens de rechter zal de bouw van de natuurwoningen niet voor het eind van dit jaar beginnen. Tegen die tijd heeft de Raad van State waarschijnlijk al een einduitspraak over het bouwplan gedaan.De tegenstanders van het plan zijn teleurgesteld in het besluit. Zij vinden dat het voormalige campingterrein terug aan de natuur gegeven moet worden. Woningbouw is volgens hen onaanvaardbaar, omdat die de omliggende natuur, zoals het Elsburger Onland, flink zal aantasten.Voormalige camping De Schelfhorst is al sinds 2003 niet meer in gebruik. Daarna wordt het stuk grond aangekocht door een projectontwikkelaar die er meer dan zeventig vakantiewoningen op wil bouwen. Daar is alleen weinig interesse voor en meer dan drie huisjes komen er niet.De gemeente Tynaarlo veranderde afgelopen jaar de bestemming van het terrein van 75 vakantiewoningen naar tien schuurwoningen. Ondertussen begon de projectontwikkelaar met het bouwrijp maken van het terrein.Tegenstanders hoopten dat ze die werkzaamheden via de Raad van State alsnog stil konden leggen. Maar volgens de Raad van State zijn de vergunningen van de gemeente Tynaarlo hiervoor onherroepelijk, mede doordat er eerder 75 vakantiewoningen gebouwd mochten worden.Van Smeden is blij met de uitkomst. Hij gaat nu met de gemeente in overleg over een schetsplan voor de woningbouw. De kavels gaan pas in verkoop als de Raad van State later dit jaar een eindoordeel heeft geveld.