Nieuwe generatie neemt het stokje over bij Roder Jongenskoor

Leeftijdsverschil

Jaap de Kok is actief als organist en studeert zang aan het Prins Claus Conservatorium in Groningen. Hij geeft toe dat hij met zijn 24 jaar gemiddeld wel vrij jong is in de wereld van dirigenten. "Maar je werkt met jongens vanaf 6 jaar, dan is het leeftijdsverschil eigenlijk ook wel weer groot. Het klikt goed met de jongens, dus dan doet leeftijd er ook minder toe."

Gevestigd in Groningen

Het Roder Jongenskoor is van oorsprong Drents, zoals de naam ook wel doet vermoeden, maar is inmiddels gevestigd in Groningen. In 2018 splitste het koor zich af van de Stichting Koorschool Noord-Nederland. Een paar maanden later verhuisde het Roder Jongenskoor van de repetitieruimte in Nieuw-Roden naar een nieuwe repetitieruimte in Groningen. Logistiek makkelijker, omdat veel leden uit de stad Groningen komen en de nieuwe ruimte was goedkoper.

Baard in de keel

Groningen is ook de plek waar de nieuwe dirigent zal gaan oefenen met zijn koorleden vanaf zes jaar. Maar wanneer houdt het op bij een zanger in het jongenskoor? "Dat is niet zo zeer leeftijdsgebonden, maar het gaat om de zang", legt Jaap de Kok uit. Al zingend doet hij het voor: "Zolang ze niet meer heel hoog kunnen zingen en de baard in de keel komt, dan houdt het op bij het Roder Jongenskoor. Dat kan heel vroeg zijn. Met 12, 13 of 14 jaar krijgen veel jongens al wat moeite."