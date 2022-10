Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Ook op zondag gaan we muzikaal door en dan met een bijzonder benefietconcert rondom de overleden muzikant Douwe Sterkenburgh. Volgens velen was hij een spil in de muziekwereld van Zuidoost-Drenthe. Hij overleed eind vorig jaar nadat er bij hem een hersentumor was ontdekt. Als eerbetoon aan Sterkenburgh treden verschillende artiesten zondagmiddag vanaf 15.00 uur op in D'aole Meul in Nieuw-Amsterdam. Tijdens de middag wordt geld ingezameld voor de behandelmethode Stereotactische Laser Ablatie van het Radboud UMC, een behandeling die Sterkenburgh zelf ook onderging. Kaarten zijn te koop via een Facebookpagina die is gemaakt voor het evenement.