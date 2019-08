Jeugdfonds Drenthe gooit het over een andere boeg

Er zijn heus wel gezinnen die het fonds weten te bereiken, maar de traditionele manier van adverteren, bijvoorbeeld via flyers in het gemeentehuis, levert toch onvoldoende succes op. Dat vertelt coördinator Koert Thalen van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Drenthe. "Daarom maken we een stripverhaal waarin we onze boodschap in zes verhaaltjes proberen duidelijk te maken."In de strips staat onder meer afgebeeld hoe een jongen aan zij moeder vraagt of hij zich bij een sportclub mag aansluiten, maar dat weigert ze door geldgebrek. De gang naar de buurtcoach, die weet hoe het gezin kan worden geholpen, biedt uiteindelijk soelaas.De strips zijn gericht op kinderen. Thalen: "Het idee is om er een soort boekenlegger van te maken. Dat hebben we uitgezet in de gemeente Emmen, Noordenveld en Tynaarlo, waar kinderen via het project worden aangemoedigd om boeken te lezen."Volgens Thalen weet het fonds de groep mensen die in de basisadministratie van de gemeente staat al goed te bereiken. Dat zijn vooral mensen met een uitkering. "Mensen die het om een andere reden financieel lastig hebben, zijn niet bekend bij de gemeente. Juist die groep proberen we te bereiken."