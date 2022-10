Uitslag stelling: ruime meerderheid vindt 13.000 extra woningen in Drenthe meer dan genoeg

Minister van Volkshuisvesting Hugo de Jonge maakte gisteren bekend dat het kabinet 900.000 woningen wil bouwen tot en met 2030. Het is de bedoeling dat van die 900.000 woningen 13.000 in Drenthe komen. De meeste deelnemers aan 'Wat vind jij' staan niet te springen om deze plannen.

Een duidelijke meerderheid, namelijk 70 procent, is het eens met de stelling 'De natuur in Drenthe moet gespaard blijven en daarom is 13.000 nieuwe woningen meer dan genoeg'. In totaal brachten bijna 2.000 mensen hun stem uit.