Schakers mogen kleren aanhouden in Hoogeveen, maar organisatie bedacht op valsspelers

SCHAKEN - De schaakwereld is de afgelopen weken in de ban van een mogelijk valsspelende grootmeester. Vanaf vandaag spelen prof- en amateurschakers op het Hoogeveen Schaaktoernooi, ze worden scherp in de gaten gehouden.

"Wij zijn er altijd op bedacht", zegt toernooisecretaris Jeroen Bottema over mogelijk valsspelen in het raadhuis in Hoogeveen. "We nemen maatregelen om het valsspelen lastiger te maken. Wij controleren, houden in de gaten of iemand zich verdacht gedraagt. Eventueel kunnen we de uitzending vertragen."

Met het vertragen van de livestream van de wedstrijd kan worden voorkomen dat een speler hulp krijgt van iemand op afstand. Iemand die de wedstrijd volgt zou via een computer een tactische vervolgzet kunnen genereren en die via een zendertje doorspelen aan de schaker in Hoogeveen. Van dergelijke valsspelerij wordt de Amerikaanse schaakgrootmeester Hans Niemann beschuldigd.

Zendertje?

Niemann wordt niet door de minste beschuldigd, vijfvoudig wereldkampioen Magnus Carlsen deed dat, nadat de 19-jarige Amerikaan de Noor verrassend had verslagen. Niemann heeft in het verleden toegegeven te hebben gefraudeerd in onlinepartijen. Tijdens een volgende onderlinge wedstrijd tussen de kemphanen gaf Carlsen na een zet op.

Volgens Carlsen speelt Niemann wel vaker vals. Het verhaal gaat dat hij mogelijk met zendertjes werkt. Hoe is een mysterie, op internet werd zelfs gesuggereerd dat er een anaal seksspeeltje in het spel was, dat signalen kon doorgeven. Dat lijkt een broodje-aapverhaal. Niemann wilde zelfs naakt achter het schaakbord plaatsnemen om het verhaal de wereld uit te helpen.