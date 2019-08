Op pad in de Drentse natuur: op een steenworp van de stad

Drentse plattelandsbewoners kennen deze plekken natuurlijk al lang, maar speciaal voor de stadsmussen een overzicht van waar je de stad even helemaal achter je kunt laten.Bij het kleine dorp Balloo, op nog geen acht kilometer van het stadshart van Assen, vind je de grootste kudde Drentse heideschapen van onze provincie. Elke dag trekt de herder met de schapen de natuur in en op een speciaal informatiepaneel bij het infocentrum kun je precies zien waar je ze op dat moment kunt vinden.Het Balloërveld zelf is een bijzondere plek in het Drentse landschap. Voordat er mensen op de plekken waar nu Balloo en Rolde liggen gingen wonen, stonden er huisjes op het Balloërveld. Niet vreemd dat je juist hier veel grafheuvels tegen kunt komen.Metaaldetectorliefhebbers kunnen op het Balloërveld hun hart ophalen. Doordat het vroeger een militair oefenterrein was, ligt er her en der nog oude munitie. Ook kun je nog oude loopgraven herkennen.Met een half uurtje fietsen ben je vanuit het centrum van Hoogeveen in het natuurgebied Echtenerzand, vlakbij Echten. Hier kun je prachtig een stuk van vijf kilometer wandelen door een afwisselend deel van Drenthe, met een geurig naaldbomenbos, schattige zandduintjes en vochtige vennen met vleesetende plantjes.Een tripje naar het Echtenerzand voelt als een stap terug in de tijd. Hier vind je Drenthe zoals het eeuwenlang geweest is. Je vindt het stukje natuur midden in het Ruiner Bos en het is één van de weinige open plekken in het gebied.De Limburgse mijnen konden niet zonder Drents hout, dus werd in dit gebied een groot naaldbos aangeplant. Het Echtenerzand bleef (echter) vrij en raakte verborgen in het woud, waardoor het ook nu een prachtige blik het verleden in geeft.Ook vanuit Emmen, Drenthe's grootste plaats, sta je best snel midden in de natuur. Wat dacht je van het Valtherbos? Je vindt er vier hunebedden niet ver van elkaar en ook kun je meerdere grafheuvels tegenkomen.Echt bijzonder is het onderduikershol in het noorden van het Valtherbos. Dat hol werd in de Tweede Wereldoorlog uitgegraven door een groep Joodse onderduikers, die van 1942 tot de bevrijding in 1945 in het hol verbleef. In totaal wisten zestien onderduikers zo uit handen van de Duitsers te blijven.Het bos zelf is erg oud, te zien aan de meer dan honderd jaar oude beuken- en eikenbomen die er staan. Je kunt er gerust een hele middag in ronddwalen zonder je te vervelen en gemakkelijk op tijd terug zijn in Emmen voor het avondeten.Tussen Coevorden en Schoonebeek vind je een bijzondere en eeuwenoude militaire versterking. Schans de Katshaar stamt uit 1672 (!) en werd met name gebruikt als grenscontrolepost. Na aankoop door het Drentse Landschap werd de Katshaar beter zichtbaar gemaakt, waardoor je nu gemakkelijk de overblijfselen van de schans kunt bewonderen.Rondom de Katshaar kun je lekker wandelen door een lieflijk heidegebiedje. In de zomermaanden groeien rondom de schans duizenden steenanjers, die de graslanden een paarse kleur geven.Iedereen uit Meppel kent het natuurgebied de Weerribben-Wieden wel als prachtige plek om met een bootje de wilde natuur te ontdekken. Maar dit keer blijven we eens in de eigen provincie, want natuurgebied de Havelterberg is ook helemaal niet ver weg.Staatsbosbeheer noemt deze plek een 'archeologische schatkamer' en dat is niet zo gek als je dieper in het gebied duikt. In het gebied wonen al eeuwenlang mensen en er zijn talloze objecten opgegraven. Bijzonder zijn de sporen van raatakkers, die duiden op een vroege vorm van landbouw, en nederzettingen en graven uit de Bronstijd (2000 voor Christus).Niet voor niets heeft de ANWB een speciale fietsroute uitgestippeld in het gebied die je vanuit Meppel kunt fietsen. Daarbij kom je ook door de interessante dorpjes Kolderveen en Havelte. Benieuwd? Hier vind je de route.