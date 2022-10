Casinomanager licht werkgever op door manipulatie roulettetafel

Een 52-jarige man uit Erm heeft twee jaar lang als casinomanager in Emmen geld gestolen van zijn werkgever door de roulettetafel te manipuleren. De man liep in vorig jaar in november tegen de lamp. De politierechter legde hem een werkstraf van 150 uur en een voorwaardelijke celstraf van een maand op.

Het hoofdkantoor kreeg signalen binnen dat in het filiaal in Emmen iets mis was met het uitkeren van de gokwinsten. De beelden werden bekeken. Het viel op dat de filiaalmanager uren voor de opening al bezig was in het casino. Op de beelden was te zien dat de man zich vooral bezighield met de roulettetafel.

Sensoren afgeplakt

Uit het vervolgonderzoek bleek dat de sensoren van de speeltafel telkens werden afgeplakt. Hierdoor konden geldbedragen buiten het zicht worden uitgekeerd. De man werd gehoord en hij bekende vrijwel meteen. Hij kreeg direct daarop ontslag. De man was net gescheiden en had een vriendin in Vietnam, vertelde hij aan de rechter.

Die vriendin had geld nodig voor de operatie van haar vader. Toen ze geen geld meer kreeg, bekoelde de liefde razendsnel. "Mogelijk bent u misbruikt en was die relatie alleen maar gericht op geldelijk gewin", constateerde de rechter. De vijftiger verloor niet alleen een nieuwe liefde, maar ook vrienden en familieleden keerden hem de rug toe.

Ruim een ton