Boerderij energieneutraal: 'Het kost wat, maar dan heb je ook wat'

Met een 15 meter hoge windmolen en 140 zonnepanelen kan de familie haar eigen stroom opwekken. De opbrengst is ongeveer gelijk aan het aantal kilowatt dat de boerderij verbruikt. "Zoals het nu lijkt kunnen we de investeringen in ruim acht jaar terugverdienen", legt agrariër Brink uit. "Dat vond ik een redelijk goede termijn en daarom besloot ik om deze investeringen te doen. We vinden het belangrijk om zelfvoorzienend te zijn."Een windmolen plaatsen ging moeilijker dan gedacht, vanwege het bestemmingsplan. Op veel plekken mogen bouwwerken niet hoger zijn dan 12 meter, een windmolen is 15 meter."Vorig jaar juni ben ik begonnen met het plan en toen heb ik de wethouders in de gemeente Tynaarlo gepolst. Ik heb ze duidelijk gemaakt dat wanneer ik van het gas af moet, zo'n windmolen er echt moet komen. Ze zagen er het nut van in en hebben vervolgens een vergunning gegeven", vertelt de ondernemer.Gerko en zijn vrouw Elly zijn maar wat blij met de windmolen die vandaag is geplaatst. Na de bouwvak komt het dak van de stal vol te liggen met zonnepanelen. "Dit was een grote stap. Zoals het nu lijkt zijn we na de zomervakantie geheel zelfvoorzienend en dan is het doel bereikt. Dit is de kers op de taart voor ons bedrijf."