FC Emmen Rood Wit TV terug na zomerstop

De eerste aflevering van FC Emmen Rood Wit TV

In de eerste aflevering van FC Emmen Rood Wit TV kijken we uiteraard vooruit op die wedstrijd, die zaterdagavond om 18.30 uur begint.Voor Nick Bakker en Michael de Leeuw, die net als veel meer FC Emmen-spelers ooit onder contract stonden bij de opponent van zaterdag, heeft het duel een extra speciaal tintje. Voor Bakker omdat hij lange tijd werd begeerd door Groningen, maar uiteindelijk in Emmen bleef en voor De Leeuw omdat de aanvaller zaterdagavond waarschijnlijk de captain is.Dennis Telgenkamp start het seizoen als eerste doelman. De 32-jarige Wierdenaar, die na het promotiejaar zijn basisplek kwijtraakte aan Kjell Scherpen (die naar Ajax is vertrokken), kreeg dat vanochtend voor de training te horen. "Ik ben heel blij dat ik het vertrouwen krijg van de trainer. Ik heb een moeilijk jaar achter de rug. Ik heb het mooiste beroep van de wereld, maar ik ben niet keeper geworden om op de bank te zitten. Dus ik heb ontzettend veel zin in het duel van zaterdag."Volgens De Leeuw, Bakker en Telgenkamp is FC Emmen klaar voor het nieuwe seizoen. Een seizoen waarin handhaving weer doelstelling nummer 1 is. Dat zegt ook Dick Lukkien in de rubriek 'koffieDick kijken', waarin de oefenmeester van FC Emmen ook ingaat op de keuze voor Telgenkamp en de mogelijke terugkeer van verdediger Nick Kuipers (van ADO Den Haag).Met de Kwis van Karel, de legendarische materiaalman van de Drentse club, zijn er dit seizoen vrijkaarten te winnen voor een thuisduel van FC Emmen.