Gemeente Assen komt sportclubs financieel tegemoet: 'Misschien wel thermostaat graadje lager'

Vanwege die stijgende energieprijzen komt de gemeente Assen nu met een pakket aan ondersteuningsmaatregelen bovenop het maatregelenpakket van het Rijk. Een beperkte huurverhoging bij gemeentelijke accommodaties is een van die maatregelen. Ook is er een tegemoetkoming in de energiekosten van sportverenigingen en maatschappelijke organisaties.