Telgenkamp: Het mooiste beroep is nog mooier als je speelt

Dennis Telgenkamp staat te popelen om zaterdagavond zijn echte rentree te maken in de hoofdmacht van FC Emmen. Nadat hij als captain promotie bewerkstelligde met de Drentse club verloor hij zijn plek onder de lat aan Kjell Scherpen en speelde hij vorig seizoen slechts een paar minuten in de eredivisie. "Ik heb al zes weken ontzettend veel zin in zaterdag."

De eerste aflevering van FC Emmen Rood Wit TV

Het is heel simpel. Ik moet presteren. Dennis Telgenkamp, keeper van FC Emmen