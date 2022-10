Overlast op Ermerstrand duurt voort, bewoners nemen maatregelen

Bewoners rondom het Ermerstrand voelen zich onveilig door de aanwezigheid van arbeidsmigranten op het terrein. Op diverse parken zijn daarom maatregelen getroffen om de overlast tegen te gaan.

Er zijn in totaal vier parken. Ermerstrand, Primo, Secundo en Ermerzand. Met name op Primo en Secundo wonen mensen permanent. Het grootste park, Ermerstrand, herbergt de meeste arbeidsmigranten en ligt achteraan op het terrein. Arbeidsmigranten wandelen dus geregeld over Primo en Secundo om zich richting de hoofdingang te bewegen. Met alle gevolgen van dien. Martin Smith, voorzitter van de Vereniging van Eigenaren, is het zat. "Er is geluidsoverlast, ik heb gebruikte spuiten gevonden, de arbeidsmigranten drinken veel en laten hun rotzooi slingeren. "

De bewoners treffen de maatregelen zelf, want dat hoeven ze naar eigen zeggen niet van de gemeente Coevorden te verwachten. "Zij zijn drukker met het project Vitale Vakantieparken, waardoor eigenaren hier uit hun huis worden gezet." Daar lopen de verhoudingen dan ook scheef volgens de bewoners: "Laatst werd er hier nog een arbeidsmigrant doodgestoken, maar daar wordt niets aan gedaan terwijl nette bewoners uit hun eigendom worden gejaagd."

Wethouder Steven Stegen (BBC2014) plaatst daar graag een kanttekening bij: "Wij willen een park waar recreatie op nummer één staat. In het kader daarvan worden permanente bewoners inderdaad verzocht andere woonruimte te zoeken. Maar wij begrijpen ook dat de woningmarkt moeilijk is op dit moment en dus doen we dat in bepaalde fases. Niet alleen de permanente bewoning, ook het huisvesten van arbeidsmigranten op vakantieparken wordt daarin meegenomen."

Verkeerde prioritering

Smith houdt de gemeente Coevorden verantwoordelijk voor de overlast: "Ik las in de krant dat er controle zou worden uitgeoefend met honden. Ik heb die honden nog nooit gezien."

De voorzitter wil dan ook actie zien vanuit de gemeente. "Ik las dat ze trots waren op het feit dat ze vijf buren van ons van het park hebben gejaagd. Dat zijn juist mensen die het netjes voor elkaar hebben. Laat ze eerst de overlastgevers aanpakken. Dat is in mijn optiek prioriteit één."