Zes nieuwe strooimachines maken strooien bij gladheid in Noordenveld efficiënter

De gemeente Noordenveld nam vandaag zes nieuwe strooimachines in ontvangst in Peize. De machines werden achter de bestaande voertuigen geplaatst. Een aantal kan via de aanhanger achter een trekker worden gehangen. Door de nieuwe strooiwagens kan er in de gemeente Noordenveld zowel met pekelwater als met zout gestrooid worden, terwijl de voorgaande jaren alleen met pekelwater werd gewerkt.

Edwin Dokter, coördinator gladheidsbestrijding bij de gemeente Noordenveld, is blij met de machines. Ze zijn volgens hem veiliger voor de weggebruiker, omdat er meer preventief gestrooid kan worden, maar ook omdat er effectiever gestrooid kan worden met de hoeveelheid zout en pekelwater.

De oude strooiwagens hadden plastic bakken waar het pekelwater in opgeslagen zat. Er werd geen strooizout gebruikt, omdat daar zo'n tien jaar geleden een tekort aan was. Met de nieuwe machines ligt er zowel pekelwater als zout op de strooiwagen. "Met pekelwater kun je niet preventief strooien en met zout kun je dat wel. Als je weet dat er ijzel of gladheid wordt voorspeld, kun je gaan strooien. Dan ligt er zout op het wegdek en dan weet je in ieder geval dat op het moment dat het gaat vriezen, het niet glad wordt. Met pekelwater moet je altijd achteraf strooien omdat pekelwater direct werkt. Op het moment dat je preventief sproeit met pekelwater, dan werkt het niet op het moment dat je het nodig hebt."

Bedieningspaneel 'regelt alles zelf'