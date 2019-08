Waar komt de naam Westerbork vandaan?

Over de herkomst van de naam Westerbork gaan verschillende verhalen rond. Zo zou het iets te maken hebben met de burcht in het Wapen van Westerbork. In het wapen staan een valk en een kasteel. Het kasteel zou verwijzen naar een legende over de burcht van Elp. Mogelijk betekent Westerbork dus gewoon: ten westen van de burcht van Elp.Albert Kuper van de Historische Vereniging van Westerbork heeft een andere theorie. Speciaal voor de Zoek het Uit!-redactie dook hij in twee archieven: het Drents archief en het archief van de Historische Vereniging zelf. Kuper denkt zelf dat de naam te maken heeft met de berg. "In Westerbork heb je de Topjesberg. Vroeger noemden ze dat de 'Burcht'. Nog weer later is dat overgegaan naar 'Borck' en daarna hebben ze 'Wester' en 'Borck' aan elkaar gemaakt."Van die zogenaamde Topjesberg is nu alleen niets meer te zien. "Dan moet je dus echt de kaart van Drenthe zien zoals die vroeger was. De Topjesberg was eigenlijk de derde hoogste berg van Drenthe. Toen bestond de VAM-berg bij Wijster ook nog niet. Als je dat doortrekt, dan lig je hier ongeveer 32 meter hoger dan Meppel", vertelt Kuper.Helemaal zeker van de locatie van de Topjesberg ten opzichte van Westerbork is Kuper niet. "Er gaat namelijk ook een verhaal rond dat ze de kaart op de kop hadden toen ze de plaatsnamen erop zetten. Eigenlijk wilden ze er eerst Oosterbork van maken, maar toen hebben ze de kaart gedraaid en er toch Westerbork van gemaakt."Over de naam 'Oosterbork' is dus nog wel gesproken, maar volgens Kuper is er in de geschiedenis van Westerbork nergens Noorderbork of Zuiderbork te vinden. "Dan moet het in de boeken staan en dat was niet te vinden."De zomerrubriek van Zoek het uit! is tot en met 16 augustus elke dag op Radio Drenthe te horen om 07:10 uur en is om 17.00 uur te zien op televisie in Drenthe Nu. Ook verschijnt het verhaal elke ochtend op onze website en app, zodat je het nog eens rustig kunt nalezen.Jij mag ons aan het werk zetten! Heb jij ook een vraag over je woonplaats, regio of iets anders dat te maken heeft met Drenthe? Stuur je vraag in en wij gaan ermee aan de slag.