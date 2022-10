'Het is niet zo moeilijk om een boom te planten, wel om een voedselbos in leven te houden'

Een van hen is Anneke Stevens. Met maar liefst vier pakketten gaat ze naar huis. Dat is goed voor zo'n 100 vierkante meter. "Wij hebben nog een hoekje van onze tuin over en dit lijkt ons leuk en lekker. Voor onszelf, maar ook voor de vogels en de bijtjes." Ze heeft twee pakketten met bomen en struikjes met eetbare bladeren en twee met fruitsoorten. Die zijn samengesteld door de mensen van de kwekerij. Denk daarbij aan lindes waarvan je de bladeren kunt eten, kleine appelboompjes en fruitstruiken met frambozen en bessen. Het zijn allemaal vaste planten die winterhard zijn, dus ze kunnen meteen de grond in. En dan is het wachten en liefdevol verzorgen.

Deze groep laat samen zo'n 1500 vierkante meter voedselbos groeien en is daarmee koploper van Drenthe. In totaal zijn er in de hele provincie zo'n tweehonderd initiatieven. Reden voor de Voedselbosvereniging om in actie te komen, want de aangelegde voedselbossen gingen bijna aan hun succes ten onder. Veel mensen legden een bos aan en wisten niet hoe ze 'm moesten onderhouden. Buurttuintjes verwilderden of gingen dood omdat niemand er naar omkeek. "We zijn daarom begonnen met het aanbieden van een cursus. Want het is niet zo moeilijk om een boom te planten, maar wel om een voedselbos in leven te houden", aldus Huigens. Volgens haar zijn er drie dingen nodig om een voedselbos succesvol te laten zijn. "Kennis, dus dat je weet wat je doet. Goed plantmateriaal, en als derde: dat je het samen doet. Mensen helpen elkaar, wisselen stekjes uit. Ik zie dat hier bij deze groep inwoners ook al ontstaan."