Mila (16) uit Nietap vaart met 'School at Sea' naar Panama en weer terug

Ze is zondag druk bezig om haar tas in te pakken, want voor de zestienjarige Mila uit Nietap begint een dag later een groot avontuur. Ze stapt aan boord van de Thalassa, om in zes maanden tijd al studerend naar Panama te zeilen. School at Sea heet dit project.

"M'n moeder had verteld dat zoiets bestond", vertelt Mila, thuis in Nietap, terwijl ze haar koffer aan het inpakken is. "Toen ik daarover hoorde, was ik meteen heel enthousiast. Ik hou heel erg van water en avontuur en ik ben een echte doe-er. Ik dacht: dit moet ik doen, dit is echt iets voor mij."

Studeren en werken

In totaal gaan er 37 leerlingen mee, docenten, bemanning en een kok. Aan boord doen de leerlingen zelfstudie, zodat ze na dit half jaar gewoon weer kunnen instromen op de school waarop ze zitten. Voor Mila is dat de Ronerborg in Roden.

Maar er wordt niet alleen maar gestudeerd aan boord. "Je gaat ook werken op het schip, je leert zeilen en de koers bepalen. En dat terwijl je naar een aantal hele mooie bestemmingen vaart."

De route

De tocht begint in Harlingen, waarop het schip naar Tenerife vaart. Vanaf daar gaan ze richting de Caraïben en Panama. Op die plekken maakt de groep allerlei bijzondere tripjes. "We gaan nog naar Cuba, daar maken we ook een eigen reis, en naar Bermuda", vertelt de enthousiaste Mila.

"Op een gegeven moment maken we weer de oversteek terug, via de Azoren naar Nederland. En dat allemaal binnen een half jaar."