Asser voetbalclubs worden 'niet heel warm' van tegemoetkoming gemeente

"We worden er nog niet heel warm van", zegt Peter de Jong, voorzitter van Asser voetbalclub Achilles 1894. Hij reageert op de financiële tegemoetkoming van de gemeente Assen om de komende tijd de huurverhoging te beperken. "Maar we vertrouwen erop dat het wel goed komt", voegt de voorzitter toe.

Begin deze maand schreven Asser voetbalverenigingen vanwege de stijgende energieprijzen een brandbrief aan de gemeente met een noodoproep. De clubs vrezen de deuren te moeten sluiten als er geen hulp komt.

Effectiviteit

Assen kiest ervoor om de huren van gemeentelijke accommodaties volgend jaar te verhogen met 5 procent in plaats van 14,5 procent. Voor sportverenigingen geldt dit voor de eerste helft van het jaar, aangezien er deze zomer ook al voor gekozen is de huur voor de resterende maanden van 2022 niet te verhogen.

Voor wijkverenigingen en maatschappelijke partijen geldt de beperkte huurverhoging voor heel 2023. Daarnaast komt er een tegemoetkoming in de energiekosten van sportverenigingen en maatschappelijke organisaties.

Volgens De Jong valt of staat de effectiviteit van de beperkte huurverhoging met de hoogte van de beloofde tegemoetkoming in de energiekosten. "Als ze alles boven het energieplafond gaan vergoeden is het prima", zegt hij. "Maar we moeten afwachten hoe het uitpakt."

In het rood

"Ik waardeer de tegemoetkoming van de gemeente, maar ik betreur wel dat de huren verhoogd worden", zegt Roelof van de Berg, voorzitter van Asser voetbalclub LTC. Hij had gehoopt dat de huren bevroren zouden worden.

"We gaan in het rood met de huidige energieprijzen, en met de huurverhoging gaan we nog dieper in het rood. Dat houden we best even vol, maar het is niet houdbaar."

Verduurzaming

In de brandbrief vroegen de voetbalclubs naast een financiële compensatie voor de kostenstijging en een terughoudend beleid wat betreft huurverhoging ook om financiële hulp om de sportaccommodaties te verduurzamen. De Jong geeft aan dat nog te missen in het bericht van de gemeente. Maar dat komt wellicht later nog, denkt hij.