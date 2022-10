Assen, Emmen en andere Regenboogsteden krijgen tot en met 2026 jaarlijks 1,24 miljoen

Dat maakte Robbert Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, op een conferentie in Utrecht bekend. De Regenboogsteden en de minister willen zich met het geld en hun beleid inzetten voor de veiligheid, weerbaarheid en verdere sociale acceptatie van lhbtiq+ inwoners.

De huidige samenwerkingsafspraken met Regenboogsteden lopen tot eind 2022. Dijkgraaf: "In Nederland mag iedereen zichzelf zijn. Ik ben trots op de samenwerking met de gemeenten en dat we ons vol energie blijven inzetten voor de acceptatie van lhtbiq+ personen."

Regenboogbeleid bestaat uit verschillende onderdelen, afhankelijk per gemeente. Zo organiseren sommige gemeenten activiteiten rondom Coming Out Day en symposia over veiligheid van de lhbtiq+ gemeenschap.