Stiller en duurzamer KLM-lesvliegtuig voor vliegschool Eelde

De KLM Flight Academy heeft een nieuw lesvliegtuig toegevoegd aan de vloot met als thuisbasis Groningen Airport Eelde. Het toestel is een Diamond DA42 Twinstar, en is een stuk stiller en duurzamer dan de lestoestellen die voorheen gebruikt werden. Omwonenden hebben al meermaals aangegeven overlast te ervaren door te lawaaierige lesvluchten.

Het nieuwe toestel is de vierde Diamond Twinstar van de Flight Academy, en maakt de tweemotorige groep vliegtuigen - die in totaal uit 16 toestellen bestaat - compleet. "Onder andere door corona hebben we nog achterstanden in onze planning die we nu snel op kunnen lossen. Daarna stelt dit toestel ons in staat de minder zuinige en meer geluidsoverlast veroorzakende Socata TB20-vliegtuigen binnen afzienbare tijd buiten gebruik te stellen", zegt directeur van de vliegacademie, Bart de Vries.