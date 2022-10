Blind het Raadhuisplein in Emmen oversteken is een hele uitdaging

Gezien worden als blinde of slechtziende in het verkeer. Dat is het uitgangspunt van de Internationale Dag van de Witte Stok. Daarmee bedoelt de patiënten- en belangenorganisatie Oogvereniging het hulpmiddel waaraan andere weggebruikers kunnen zien dat iemand niet of bijna niet ziet en dus voorrang heeft.

Op de Internationale Dag van de Witte Stok loopt ze met een groepje andere blinden en slechtzienden door de binnenstad van Emmen. Je zou denken dat het wijde Raadhuisplein een fijne plek is om als blinde of slechtziende overheen te lopen, maar niets is minder waar. Smelik: "Je hebt hier geen aanknopingspunten, er is water en er zijn veel randen om tegenaan te lopen. Het is er ook altijd druk. Mensen gaan naar de dierentuin of ze gaan winkelen en hebben hun aandacht niet bij de omgeving."