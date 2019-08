Lachgaspatronen in weiland: dodelijk voor koeien

Ook in het weiland lagen nu metalen slagroompatronen, levensgevaarlijk. Want net als metalen blikjes kunnen versplinterde ampullen de organen van dieren doorboren."Bij het picknickbankje naast het weiland vond ik vijf patronen. Daar ligt wel vaker zooi. Maar toen ik zag dat ze ook in het weiland lagen, gingen mijn haren wel even recht overeind staan", zegt ze.Het weiland waarin de slagroompatronen werden gevonden, wordt gebruikt voor veevoer. Straathof: "Een ampul op zich kan niet zoveel kwaad, dat zal misschien een beetje roesten. Maar de maaimachine versplintert de patronen. Dan heb je dus allemaal metaalsplinters in het voer voor de koeien."En dat is foute boel. "Het komt dan in de maag van de koe. Door de pensbewegingen prikt het door de maagwanden en beschadigen vaak andere organen. Daardoor komen ontstekingen waarna de koe uiteindelijk vaak overlijdt ."Straathof vermoedt dat het vooral onwetendheid is bij de lachgasgebruikers die het metaal in het weiland gooien. "Wij geven rondleidingen aan schoolklassen en campinggasten. Daarbij vertel ik altijd hoe gevaarlijk het is om een blikje in een weiland te gooien. Mensen schrikken daar vaak wel van. Voor de lachgaspatronen geldt hetzelfde."De lachgasgebruikers naast het weiland van Straathof zitten er wel vaker. "We hebben ze wel eens gezien, maar schenken er niet zoveel aandacht aan. De volgende keer zullen we ze toch even aanspreken", besluit ze.