Drentse toerismesector vreest gevolgen inflatie en nieuwe coronagolf

Een groot deel van de ondernemers in de Drentse toerisme- en recreatiesector maakt zich zorgen over de gevolgen van de stijgende prijzen voor hun financiële situatie. Ook de mogelijke consequenties van een nieuwe coronagolf is - met name voor de horeca en dagrecreatie - zorgwekkend. Dat blijkt uit onderzoek van Marketing Drenthe.

Ruim 70 procent van de horeca en dagrecreatie (zoals musea) heeft momenteel al financiële kopzorgen. Een nog grotere groep (76 procent) zegt financiële tegenslag te vrezen als de prijzen (blijven) stijgen.

Meer dan 90 procent van deze groep huivert voor de mogelijke gevolgen van een nieuwe coronagolf. Die zou kunnen leiden tot beperkingen in de openingstijden en het aantal gasten dat ontvangen mag worden. 16 procent houdt rekening met een (mogelijk) faillissement.

Ook zorgen in verblijfrecreatie

Ook uitbaters in de verblijfrecreatie (zoals vakantieparken en campings) hebben moeite om hun hoofd financieel nog boven water te houden. Ongeveer de helft van de ondernemers in deze sector is ongerust over hun financiële huishoudboekje, en 81 procent vreest tegenslagen op dit gebied als de inflatie aanhoudt. Bij 10 procent komt het voortbestaan van de onderneming in gevaar, blijkt uit de peiling.