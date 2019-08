'Dit zijn de vijf ultieme boeken voor deze zomer'

“Dat viel nog niet mee”, lacht Dijkstra. “Je kunt zoveel boeken lezen. Ik heb bij mijn keuze gekeken naar exotische locaties, het buitenland en titels waarin het woordje ‘zomer’ voorkomt.”“Zomertip nummer vijf past eigenlijk niet helemaal in het rijtje. Het leest trager dan de andere tips en kent een zwaardere thematiek. Malva is het verhaal van het verstoten dochtertje van een Nederlandse vrouw en de beroemde Chileense dichter Pablo Neruda. Ze sterft tijdens de Tweede Wereldoorlog op 8-jarige leeftijd en doet een boekje open vanuit de hemel, waar ook andere kinderen van beroemde schrijvers zitten. Het boek is surreëel en poëtisch, geschreven voor mensen die van een literaire uitdaging houden. Ideaal voor mensen die in de zomer eindelijk eens tijd hebben om geconcentreerd en lang te lezen in een mooi poëtisch boek.”“Twee levenslustige jonge schrijvers, Ronald en Fräser, maken een reis naar de Dordogne boordevol literatuur en seks. In Frankrijk vinden ze beide, maar worden ze ook geconfronteerd met de schaduwkanten van het leven. Ik ook van jou is het ultieme zomerboek dat gaat over liefde, (on)trouw, vrijheid, dromen en geluk. Het boek is een echte Giphart: geinig, vitaal, glas halfvol en rooie oortjes. Gelukkig ziet niemand het als je die schunnige scenes leest.”“Deze zomer is het seizoen van sneuvelende hitterecords: als dit zo doorgaat hoeven wij Nederlanders straks helemaal niet meer naar Zuid-Frankrijk voor een snikhete vakantie. Ik heb daarom Lieke Marsmans Het tegenovergestelde van een mens besteld, een geëngageerde roman van een jonge auteur die zich buigt over de vraag: waarom doet klimaatverandering ons zo weinig? Centraal in de roman staat Ida, een 29-jarige klimaatwetenschapper die aan de slag gaat bij een Italiaans instituut dat een stuwdam wil afbreken om de natuur te herstellen. Het boek is vrij poëtisch en niet zo toegankelijk als Giphart.”“Op de boot naar Vlieland zag ik al twee mensen met deze vuistdikke zomerroman op schoot: Grand Hotel Europa is hét zomerboek van 2019. Het boek gaat over het hedendaagse massatoerisme, de geschiedenis en toekomst van Europa, de invloed van China en Amerika en natuurlijk: de liefde. Ilja Leonard Pfeiffer voert zichzelf op als de hoofdpersoon en je vergeet daarom soms bijna dat je een roman leest. Hij neemt je onder andere mee naar Genua, Venetië, Giethoorn, Amsterdam en Malta.”“Zomerhitte is waarschijnlijk het meest opgewekte boek van Jan Wolkers, een van de beste schrijvers van de vorige eeuw. De titel van Wolkers’ laatste boek (tevens boekengeschenk) spreekt natuurlijk boekdelen, maar ook de inhoud is zomers. Een fotograaf ziet een blote vrouw op het strand van Texel door z’n telelens en een intense vakantieliefde gaat van start. Een perfect boekje voor een middagje aan het strand, want het is slechts 92 pagina’s lang.”