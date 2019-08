Boswachter Aaldrik Pot terug van vier maanden op Rottumerplaat

hun boswachtersblogs

Die vier maanden zitten er inmiddels alweer op. Iedere dag deelde Aaldrik via zijn Twitteraccount @aaldrikpot zijn belevenissen op het eiland. Een greep uit de vele bijzondere momenten die de boswachter en zijn vrouw meemaakten.De eerste dag! Aaldrik en Nicolette staan op de drempel van een vier maanden lang avontuur als vogelwachters op Rottumerplaat. De lucht werkt op de eerste avond in ieder geval mee.Nog maar vier dagen zit Aaldrik op Rottumerplaat als hij een bijzonder schouwspel ziet. Drie jonge zeearenden doen zich tegoed aan een dode zeehond.Aaldrik en Nicolette zijn natuurlijk niet met vakantie. Er moet ook gewerkt worden. En dat betekent: konijnen tellen.Op een vijf-sterrenverblijf hoef je op Rottumerplaat niet te rekenen, maar een eigen bezorgservice heeft het Waddeneiland wel!Spreek die insectennaam maar eens drie keer snel achter elkaar uit. Aaldrik zag ondertussen hoe een gigantische zwerm bontjes opsteeg.Op het vasteland gaat het niet zo goed met de grutto. De nationale vogel van Nederland heeft het moeilijk en er zijn er steeds minder van. Gelukkig kunnen ze op Rottumerplaat nog naar hartenlust op zoek naar een heerlijk maaltje.Bloedvlekken op het strand. Een roofvogel heeft een scholekster als prooi uitgekozen en in koelen bloede afgemaakt. Dat is ook de natuur.Boven Rottumerplaat kan het ook flink spoken, weet Aaldrik nu. Maar het onweer levert ook fantastische plaatjes op.Misschien wel later dan verwacht spoelen er na 84 dagen plots kwallen aan. Gelukkig zijn de boswachter en zijn vrouw er niet bovenop gaan staan. Zo'n steek van een kompaskwal kan erg veel pijn doen.Helaas komen niet alle eieren uit. Genoeg dieren op Rottumerplaat die ook wel een eitje lusten. Deze meeuwen in de dop kregen geen kans om op te groeien.Pardon? Kokkels die kunnen lopen? Jazeker, want het schelpdier heeft net als wij een 'voet', waarmee het zich door het zand kan voortbewegen. Snel gaat het alleen niet.1, 2, 3, 4.... het telwerk kent geen einde op Rottumerplaat. Helemaal niet als er steeds nieuwe dieren bij komen, zoals deze jonge meeuwen.Bezoek van het vasteland! Een heel weekend lang komen insectenkenners Pauline Arends en Diliana Welink naar het eiland. Tijd om in de wereld van de kleine kruipers te duiken.Minder leuk is dat er bijna continue afval aanspoelt op het strand. Regelmatig moeten Aaldrik en Nicolette met hun Waddenkar op pad om plastic zakken, visnetten en andere door mensen gemaakte troep uit zee te halen. Zonde...Dat Aaldrik op een van zijn laatste dagen op Rottumerplaat nog zou moeten hozen, had hij niet verwacht. Gelukkig zijn er pompen aanwezig op het eiland om de omgeving van de hut regenwatervrij te maken.Hij kon het niet laten: op zijn laatste dag toch nog een scholekster geregistreerd. Maar nu is het toch echt tijd om afscheid te nemen van Rottumerplaat.