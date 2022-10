'Markestenen moeten in ere worden hersteld'

De markestenen in Drenthe moeten in ere worden hersteld. Waar de historische grensstenen verdwenen zijn moeten ze terugkomen. Dat zegt Egbert Meijers van de Commissie Markestenen Drenthe in het RTV Drenthe-radioprogramma Cassata.

"Het is plattelandsgeschiedenis en een belangrijk monument in onze cultuurhistorie", zegt Meijers. "De steen markeerde de grens van de boermarke, dat was het gebied rond het dorp dat in bezit was van de boeren in het dorp."

Er zijn nog 88 boermarken in Drenthe. Een deel van de stenen is verdwenen tijdens de ontginning van de heide, de ruilverkaveling en de aanleg van bossen door Staatsbosbeheer. "Maar de locaties zijn nog bekend en die willen we weer markeren door er een dikke steen bij te zetten", aldus Meijers.

Heel veel van die stenen zijn weg, zegt hij, "maar op sommige plaatsen, bijvoorbeeld bij Grolloo ligt nog een stapeltje markestenen bij elkaar die zo weer gebruikt kunnen worden."

De plek waar vroeger de grenzen van de boermarken lagen zijn bekend. Dus de stenen kunnen weer op de goede plaats neergelegd worden. "De boermarken kennen een geschiedenis van duizend jaar, het is een van de oudste vormen van de cultuurhistorie van Drenthe. De grenzen van de gemeenten en de provincie zijn eruit ontstaan", aldus Meijers.

Volgende week vrijdag is er in De Zwerfkei in Gees een symposium over de markestenen.