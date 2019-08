Eikenprocessievlinder vliegt uit: 'We zijn er nog lang niet vanaf'

Drenthe moet een kruiwagen vol geld krijgen om de geest terug in de fles te krijgen. Silvia Hellingman

Silvia Hellingman weet alles van de jeukrups, en volgens haar zijn we er nog lang niet vanaf. "Voor een deel zijn de rupsen verpopt, de eerste vlinders vliegen nu uit. Het is een lange vluchtperiode, tot half september duurt het feest. Tot dan zijn er nog rupsen die nog vlinder worden. De eitjes komen ook niet tegelijk uit, dus de ontwikkeling tot vlinder varieert ook."Ook als straks alle vlinders zijn uitgevlogen, zijn we nog niet van de ellende af. "De linten om de bomen hebben niet te maken met de vlinders of de rupsen, maar met de nesten. Alle brandharen die de rupsen verliezen met vervellen, blijven in dat nest steken. En die kunnen voor problemen blijven zorgen."Daarom zullen alle nesten vroeg of laat opgeruimd moeten worden. "Als het niet op tijd gebeurd dan komen er vlinders. En die gaan weer voor nieuwe nakomelingen zorgen." En die nakomelingen produceren, daar is het leven van een eikenprocessievlinder op gericht."De vlindertjes die eten en drinken niet, dat hebben ze als rups al genoeg gedaan. Als een vrouwtje uit haar cocon komt, wordt ze snel daarna al bevrucht door een mannetje. Ze heeft dan 300 eitjes in haar lijf. Twee derde van deze eitjes zet ze af in haar 'eigen' boom, waarvan ze weet dat er genoeg voedsel is voor de rupsen die uit de eitjes komen. Dan vliegt ze een stukje verder en legt daar de rest van de eitjes, om zo een nieuwe kolonie te vormen." Hellingman legt uit dat er op deze manier steeds meer eikenprocessierupsen bij komen."Maak je borst maar nat voor volgend jaar", zo gaat ze door. "Als je kijkt naar de conditie van de vlinders die nu uitvliegen, in combinatie met de hoge eikenpopulatie in Drenthe, dan hebben we héél veel meer eikenprocessierupsen volgend jaar."Volgens de eikenprocessierupsexpert moet er iets gebeuren. "Er zijn natuurlijke vijanden zoals koolmezen, de koekoek, spreeuwen, ringmussen en de kleine poppenrover, een kever. Dat zijn goede hulpmiddelen, maar naast het stimuleren van deze natuurlijke vijanden zul je ook preventief moeten spuiten bijvoorbeeld."Wat er écht nodig is om de populatie terug te dringen? "Drenthe moet een kruiwagen vol geld krijgen om de geest terug in de fles te krijgen. Anders wordt het wel heel vervelend."