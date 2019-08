Eliterenners keren terug in Olympia's Tour

"We hebben er diverse redenen voor. Allereerst was onze wedstrijd de afgelopen jaren een voorbereidingswedstrijd op het WK voor beloften. Door de noodgedwongen verhuizing naar oktober is daar geen sprake meer van", legt koersdirecteur Thijs Rondhuis de uitbreiding van het deelnemersveld uit."Verder willen we alle Nederlandse continentale teams en clubploegen de gelegenheid geven media-aandacht te genereren met deze wedstrijd, die nog altijd op waarde geschat wordt. Teams kunnen voor het voortbestaan alle aandacht in eigen land goed gebruiken", weet Rondhuis.Olympia's Tour, de oudste wielerwedstrijd van Nederland, wordt van 16 tot en met 20 oktober verreden. In de tweede etappe, de koninginnenrit, is de Col du VAM opgenomen.Na jaren van financiële problemen kreeg Olympia's Tour in 2014 te maken met een faillissement. De koers maakte echter een doorstart en was sinds 2016 een wedstrijd voor beloften.