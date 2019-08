Emmen rouwt om overleden politieagent: 'Finus Tinge was altijd redelijk'

Enkele maanden geleden vierde Tinge nog zijn veertigjarig dienstjubileum bij de politie. “Toen wist hij net dat hij ongeneeslijk ziek was”, vertelt collega Simon Westerhof. “Daarna is het heel snel gegaan.”Een belangrijk onderdeel in zijn werk was FC Emmen. Tinge was daar al vanaf het begin van het betaald voetbal bij betrokken. “Hij kende zijn pappenheimers en nam zaken op zoals ze waren”, spreekt Westerhof zijn waardering uit. “Finus maakte iets niet groter dan dat het was, maar ook niet kleiner. Soms moet je wel eens ingrijpen en worden er stadionverboden uitgedeeld, maar hij was niet rancuneus. Als iets voorbij was, dan ging hij gewoon weer door. Hij kon goed relativeren.”Zo herinnert veiligheidscoördinator Johan Boers van FC Emmen zich Tinge ook. “Hij sprak in die beginjaren van het betaald voetbal weleens jongens vaderlijk in de toiletten toe, als er iets onacceptabels gebeurde. Later werd hij veiligheidscoördinator."“Finus had wel een sleutelrol tussen de politie, club en supporters. Hij ging ook wel mee naar uitwedstrijden”, weet Boers. “In zijn contact met de supporters was hij duidelijk, maar ook redelijk. Dat werd ook door de fans geaccepteerd. Tijdens een van de laatste wedstrijden vorig seizoen zette hij er nog iemand uit. Dat stuitte bijvoorbeeld niet op weerstand. Als coördinator vanuit de politie was hij echt een meerwaarde voor de club.”Ook de Brigata Fanatico, de fanatieke supporters van FC Emmen, rouwt om het overlijden van Tinge. Op Twitter schrijven de fans dat er wederzijds respect bestond tussen hen en de politieagent."Finus was een prima kerel. Wij konden allemaal goed met hem overweg", zegt bestuurslid Niels Kramer van Brigata Fanatico, die namens de supporters de nabestaanden veel sterkte wenst. "Er was respect over en weer. Wij luisterden naar hem, hij luisterde naar ons. Als er eens iets gebeurde wat niet door de beugel kon, dan sprak hij ons daar eerst op aan. Hij was niet direct van het straffen."Tijdens de laatste wedstrijd van afgelopen seizoen wisten de bestuursleden van de Brigata Fanatico al dat Tinge ongeneeslijk ziek was. "Hij wilde koste wat het kost die wedstrijd tegen FC Groningen nog bezoeken. Na afloop heeft een aantal bestuursleden al afscheid van hem genomen."Niet alleen in de Emmer voetbalwereld was Tinge een bekend gezicht. Ook op alle scholen, in het speciaal onderwijs en bij maatschappelijk organisaties kenden ze hem. “Het bericht van zijn overlijden kwam hard bij ons binnen”, zegt Marcel Derix van welzijnsgroep Sedna. “Ik had zelf niet veel contact met hem, maar volgens collega’s was hij een heel betrokken jeugdagent. Streng maar rechtvaardig. Niet dat hij van de harde lijn was, meer een bemiddelaar.”Simon Westerhof en zijn collega’s gaan Tinge erg missen. “Niet alleen als agent, ook als mens. Bij Finus kon je altijd aanschuiven met een praatje, ook als je iets dwars zat. Hij was een fijn mens.” Johan Boers sluit zich daar bij aan. “Hij had altijd een luisterend oor. Voor iedereen.”Dinsdag is om 13.30 uur een afscheidsbijeenkomst in het Atlas Theater in Emmen, waarna hij wordt gecremeerd.